Der neue BMS 8/2022 ist da

Liebe Leserinnen und Leser,

Friedrich der I. ‚Äď besser bekannt als Barbarossa ‚Äď erblickte vor 900 Jahren das Licht der Welt. Das inspirierte auch Jahrhunderte sp√§ter noch zu Briefmarkenausgaben und Stempelmotiven. Dieter Heinrich stellt die ‚ÄěHerrschergestalt des Hochmittelalters‚Äú und viele Belege im Thema des Monats vor. Gut m√∂glich, dass auch Michael Burzan in seinem P√§ckchen der Briefmarkenversandstelle Bethel eine Barbarossa-Marke hatte. Sie k√∂nnen es mit etwas Gl√ľck selbst herausfinden, wenn Sie das im Praxistipp analysierte Konvolut beim Gewinnspiel ergattern ‚Äď viel Gl√ľck! Sicher gewinnen k√∂nnen Sie, in dem Sie entweder Briefmarken nach Bethel senden oder aber dort welche bestellen und sich so Ihre Ration Sammelspa√ü sichern. Ganz nebenbei sicher Sie die wichtigen Arbeitspl√§tze, der dort arbeitenden Menschen mit Handycap.

Aber nicht nur mit Briefmarken aus Ostwestfalen k√∂nnen Sie quasi die Welt bereisen, auch der aktuelle BRIEFMARKEN SPIEGEL entf√ľhrt Sie an au√üergew√∂hnlich viele Ziele: Kuba, Finnland, Vatikan, Ungarn und nicht zuletzt zum atlantischen Feuerg√ľrtel.

Nat√ľrlich liefert die September-Ausgabe des BMS auch Auktionsergebnisse, Ansichtskarten und M√ľnzen sowie jede Menge Termine und Vereinsmeldungen.

Wir w√ľnschen Ihnen viel Spa√ü beim Lesen!

Herrschergestalt des Hochmittelalters

Ob es an seinem italienischen Beinamen liegt oder an dem Umstand, dass er statt seines gleichnamigen Enkels zur Sagengestalt wurde, sei dahingestellt ‚Äď Fakt ist, dass der vor 900 Jahren geborene Friedrich I. Barbarossa zu den bekanntesten Herrschergestalten unserer Geschichte geh√∂rt. Dieter Heinrich stellt den Staufer, der zum Inbegriff des Ritters auf dem Kaiserthron wurde, und einige seiner Weggef√§hrten und bevorzugten Aufenthaltsorte vor.

Der Feuerg√ľrtel im s√ľdlichen Atlantik

Nach seiner Reise an den n√∂rdlichen Feuerg√ľrtel im April-Heft des BMS setzt Autor Dietrich Ecklebe seine Expedition in dieser Ausgabe s√ľdlich des √Ąquators fort. Faszinierend, wie die dortigen Unterwasserfeuerspeier die Formung der Weltmeere und Kontinente pr√§gen. Viele sch√∂ne Briefmarken mit attraktiven Vulkanmotiven sind zu diesem Thema erschienen.

Wundert√ľte mit Sammelspa√ü (mit tollem Gewinnspiel im Heft)

Michael Burzan hat sich ein Päckchen Briefmarken aus Bethel schicken lassen. In der aktuellen Folge der Praxistipp-Reihe untersucht er diese Briefmarken und kommt zu dem Schluss, dass ihm das Päckchen nicht nur Sammelspaß bereitet hat, sondern dass sich auch durchaus ein paar Schätzchen finden lassen. Sie wollen die Marken auch untersuchen? Dann machen Sie mit beim Gewinnspiel! Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält das hier vorgestellte Päckchen.

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis: