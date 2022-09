Tipp zum Wochenende: Deutsch-Niederländischer Tauschtag in Hesel

Einen Deutsch–Niederländischen Tauschtag veranstalten die Briefmarkenfreunde Leer am Samstag, 24. September, von 8 bis 15 Uhr in der Veranstaltungshalle an der Fabrik 15 in 26835 Hesel (siehe Foto). Am 6. Oktober 1973 fand im Dorfgemeinschaftshaus Bingum der erste Großtauschtag der Briefmarkenfreunde Leer statt. Seither wird der Tauschtag, der von Anfang an auch viele niederländische Sammler anlockte, regelmäßig im März und im September veranstaltet. In den fast 50 Jahren ist der Tauschtag nur zweimal ausgefallen, im März 2020 und im März 2021, jeweils wegen der Corona-Pandemie.

Auf rund 600 Quadratmetern Fläche können an etwa 70 Tischen rund 30 Anbieter in der Halle Platz finden. Der Deutsch-Niederländische Tauschtag ist ein beliebter Treffpunkt für Sammlerinnen und Sammler aus Nordwestdeutschland und den östlichen Niederlanden.

Kontakt: Oswald Janssen, Briefmarkenfreunde Leer, Tel. 04954/6346, E-Mail: oswald.janssen@t-online.de.