Informativ und aktuell: DBZ 26/2022

Die DBZ 26/2022 erscheint am 12. Dezember 2022 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Pro Juventute: Erste Weihnachtsmarken

Eine au√üergew√∂hnliche Kategorie von Spendenmarken erlebte ihre offizielle Premiere in der Schweiz am 14. Dezember 1912. An den Postschaltern kamen Weihnachtsmarken zur Ausgabe ‚Äď allerdings ohne Frankaturwert. Gespendet werden sollte f√ľr den Kampf gegen die Tuberkulose bei Kindern. Die Kunden kauften und ‚ÄěPro Juventute‚Äú entwickelte sich zu einem √§u√üerst beliebten Sammelgebiet. Michael Burzan √ľber einen Sonderfall der Philatelie.

Weltspiegel: Großbritannien: 50 Jahre Aardman

Dass eine Firma offiziell auf Marken gew√ľrdigt wird, ist schon au√üergew√∂hnlich. Und der Name d√ľrfte nicht sofort einen Aha-Effekt ausl√∂sen. Aber sp√§testens, wenn es um die Figuren geht, die in den Stop-Motion-Streifen der Produktionsfirma f√ľr Animationsfilme die tragenden Rollen spielen, d√ľrfte es ‚Äěklick‚Äú machen. Shaun das Schaf, der Farmer und Bitzer, Wallace und Gromit durften nun zu Markenehren kommen. Marius Prill berichtet. ¬†

Abbildung:‚ÄąDie Krippe von Albert Anker ‚Äď Schweizerisches Institut f√ľr Kunstwissenschaften, gemeinfrei, www.commons.wikimedia.org