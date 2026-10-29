KI in der Philatelie: Der intelligente Sammler

Über den größten Teil ihrer Geschichte hinweg war die Philatelie eine Disziplin der Geduld: geprägt von Lupen, Katalogen und Händlern, die die Herkunft einer Marke anhand des Gummis oder der Zähnung bestimmen konnten. Es ist ein Gebiet, das wie kaum ein anderes auf angesammeltes menschliches Fachwissen angewiesen ist – Wissen, das sich heute in unzähligen Büchern, Broschüren und Online-Ressourcen findet. Die Philatelie war stets eine Domäne des Papiers, und auch ihr Wissen wurde traditionell auf Papier bewahrt. Doch derzeit vollzieht sich eine Revolution – eine, die dieses Wissen nicht ersetzt, sondern es in einer Weise erweitert, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre.

Weitreichende Auswirkungen

Künstliche Intelligenz – insbesondere sogenannte große Vision-Language-Modelle – fasst zunehmend Fuß in der Philatelie und Postgeschichte. Die Auswirkungen sind weitreichend und betreffen Katalogisierung, Echtheitsprüfung, historische Forschung, Konservierung sowie die Zugänglichkeit des Hobbys insgesamt.

In der neuen DBZ 21/2026 stellt Dr. Eric Scherer einige zentrale Anwendungsbereiche vor. Das Heft ist am 21. Oktober 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Der Artikel aus dem Heft als Grafik. Google NotebookNL (heute: Gemini) erzeugt in kurzer Zeit spannende grafische KI-Systeme zur Zusammenfassung. Nur mit der Rechtschreibung hapert es. Buchstaben werden als Bilder interpretiert und so kommt es zu einer „kreativen Rechtschreibung“, die hier bewusst nicht angepasst wurde.

Möchten Sie regelmäßig über Neuigkeiten von unserer Seite informiert werden? Dann bestellen Sie unseren Newsletter.