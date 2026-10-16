Informativ und aktuell: DBZ 21/2026

Die DBZ 21/2026 erscheint am 21. Oktober 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

EUROMED-Ausgaben 2026: Haltbare Stein-Bilder

Was Länder über Grenzen hinweg verbindet, kann vieles sein. Im Falle der „EUROMED“-Postverwaltungen, die jedes Jahr zu einem vorher festgelegten Thema Marken herausgeben, ist es der gemeinsame Kulturraum „Mittelmeer“, der vor Tausenden von Jahren zunächst von den Griechen, dann von den Römern besiedelt und beherrscht wurde. Zum reichen kulturellen Erbe der Steinmosaike, dem Thema 2026, weiß Dietrich Ecklebe mehr, ab Seite 16.

Unter der Lupe: Die falsche Linde

Solange es Briefmarken gibt, solange gibt es auch bereits Fälschungen „zum Schaden der Post“. Dass sie kein Problem vergangener Zeiten darstellen, wird demjenigen schnell klar, der tiefer in die Materie der modernen Post- und Markengeschichte eintaucht. Wie unser Autor Jürgen Olschimke, der einen brandaktuellen Fall aufrollt, ab Seite 22.

Markt & Wirtschaft: Mit grünen Streifen

Rollenmarken wurden, zumindest teilweise, auch qua Automat, dem „Wertzeichengeber“ verkauft. Aus technischen Gründen konnte die letzte Marke nur dann ausgegeben werden, wenn am Schluss ein Anhängsel im Gerät zurückbleibt, das sogenannte „Rollenende“. Torsten Berndt zu den Besonderheiten auf Seite 32. Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Bildnachweis: DEZALB von Pixabay.com

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