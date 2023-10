Handbuch und Katalog: Karitative Ballonpost

Johannes E. Palmer widmet sich in einem mehrb√§ndigen Werk der karitativen Ballonpost , also Ballonfahrten, mit denen Postst√ľcke bef√∂rdert werden, deren Erl√∂s Wohlt√§tigkeitszwecken dient. Solche Aufstiege wurden insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, √Ėsterreich und der Schweiz organisiert. In diesen drei L√§ndern entstand das Sammelgebiet der karitativen Ballonpost.