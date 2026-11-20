Die DBZ 23/2026 erscheint am 25. November 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Das Volk der Thraker: Erstaunliche Kunst

Goldene Schätze, kunstvolle Rüstungen und geheimnisvolle Königsgräber: Die Philatelie entführt uns in die faszinierende Welt der Thraker, deren Hinterlassenschaften heute in den Museen Staunen hervorrufen. Was ihre Kostbarkeiten über ihre Vorstellungen vom Jenseits und ihre legendäre Wehrhaftigkeit erzählen, weiß Dietrich Ecklebe ab Seite 14.

Außergewöhnliche Bund-Belege: Verwaltungsgebiet Ost

Stark ermäßigte Tarife erleichterten den Menschen in den neuen Bundesländern den Übergang – während Autokennzeichen in Päckchen vom beginnenden Aufbruch kündeten. Seltene Briefe, Postkarten und Päckchenfrankaturen dokumentieren diese kurze Zwischenzeit und ihre außergewöhnlichen Versandmöglichkeiten: ab Seite 10.

Weltspiegel: Falke, Bär und Maori

In unserem Weltspiegel versammeln wir dieses Mal Themen, die alle zunächst einmal zurückblicken. Ganz besonders gilt das für die Falknerei, eine Jagdmethode, die Jahrtausende alt ist. Historische Postkarten zeigen uns Neuseeland, wie es vor 120 Jahren gesehen werden wollte. Und der liebenswerte Bär Winnie the Pooh ist auch schon 100. Warum alle drei auch einen Bezug zur Gegenwart haben? Finden Sie’s raus ab Seite 55.

Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Bildnachweis: Goldschatz von Panagjurischte, Nationales Historisches Museum, Sofia, Bulgarien © Nenko Lazarov, The_Bulgarian_History/National Museum of History/P1080022.JPG.html, CC BY 2.5, commons.wikimedia.org

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