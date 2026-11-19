In rekordverdächtiger Geschwindigkeit erschienen nach den Monaten der Hochinflation im Deutschen Reich neue Freimarken. 1924 legte die Reichspost Werte mit dem Reichsadler auf, 1926 einen umfangreichen Satz mit den Porträts bedeutender Deutscher und 1928 schließlich Freimarken mit den Porträts der Reichspräsidenten Friedrich Ebert und Paul von Hindenburg. Die Hintergründe dafür darf man ruhig in der Politik suchen und finden.

Der Reichsadler kam gleichermaßen zivilisiert daher, wie es heute der Bundesadler tut. Das war politisch rechts stehenden Kräften natürlich ein Graus, schätzten sie doch überwiegend einen kampfeslustigen Greifvogel, der fleißig Beute macht. Ebenso wenig kam es für sie infrage, den verhassten Reichspräsidenten mit sozialdemokratischem Parteibuch zu zeigen. Ebert starb zwar 1925, sodass der Weg für Hindenburg frei war. Ihn wollten aber die Befürworter der demokratischen Republik nicht auf Freimarken sehen. Erst 1928 schlossen beide Seiten den Kompromiss, den aufrechten Demokraten und den Weltkriegsverlierer gemeinsam zu zeigen. In der Zwischenzeit mussten überwiegend Kulturschaffende aushelfen…

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Nur wenige Postausweiskarten blieben erhalten, nur selten sieht man sie in Exponaten. Die 50-Pfennig-Marke mit dem Porträt Johann Sebastian Bachs beglich die Ausstellungsgebühr (Abb.: Heinrich Köhler).

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