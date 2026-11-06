Informativ und aktuell: DBZ 22/2026

Die DBZ 22/2026 erscheint am 11. November 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Werbeantwort im Sinne der Kunden: Erfolgreicher „Versuch“

„Nicht freimachen“ – die Werbeantwort machte den Briefkasten zum Bestellportal und überließ die Rechnung dem Empfänger. Doch die Post verstand beim Kleingedruckten keinen Spaß: Formvorschriften und feste Zuschläge gehörten dazu. Heute wird elektronisch abgerechnet, aber eingeworfen wird noch wie vor 88 Jahren – Fortschritt mit Briefkastenschlitz: ab Seite 12.

Unter der Lupe: Mathematik ist schön

Vier chinesische Briefmarken zeigen, wie schön Zahlen, Formeln und ein verdrehtes Band sein können. Pi hört nicht auf, Pythagoras hält sich im rechten Winkel und eine Ameise entdeckt die Tücken des Möbiusbands. Wer dabei noch im Dunkeln tappt, schaltet das UV-Licht ein – und entdeckt weitere Motive, auf den Seiten 26 und 27.

Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

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