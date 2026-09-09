Post statt WhatsApp: Besondere Grußaktion

Eine WhatsApp-Nachricht ist schnell verschickt. Eine echte Postkarte dagegen ist heute schon etwas Besonderes. Hier setzt die Aktion „Freunden Freude schicken“ auf der Landesgartenschau Leinefelde-Worbis an. Noch bis Sonntag, 20. September 2026, können Besucher ihre blumigen Grüße direkt vom Gartenschaugelände auf die Reise schicken. Für nur 3 Euro im Paketpreis gibt es eine Postkarte inklusive passender Briefmarke.

Zur Auswahl stehen vier verschiedene Sammler-Postkarten mit Motiven der Landesgartenschau. Dazu gibt es eine eigens gestaltete Briefmarken-Sonderedition mit zwei unterschiedlichen Motiven, solange der Vorrat reicht.

Blumige Grüße von der LGS

Damit die Grüße auch ganz bequem ihren Weg zu Familie, Freunden und Bekannten finden, wurde eigens ein Briefkasten auf dem LGS-Gelände aufgestellt. Dieser wird täglich um 18.15 Uhr geleert. Postkarte schreiben, Briefmarke aufkleben, einwerfen und schon gehen ein paar blumige Grüße aus Leinefelde-Worbis auf Reisen. Und wenn Sie nicht wissen, wem Sie eine Postkarte schicken sollen, schicken Sie doch einfach eine Karte an den PHILAPRESS-Verlag, die schönsten Grüße drucken wir bei Gelegenheit ab.

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Titelabbildung: Postkarten und Briefmarke von der Landesgartenschau Leinfelde-Worbis/René Weißbach.