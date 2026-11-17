Auf Drängen und Anregung aus Wirtschaftskreisen wurde am 1. April 1938 die Werbeantwort versuchsweise eingeführt. Ziel war es, dem Empfänger einer Werbesendung die Möglichkeit zu geben, ohne eigenen Gebührenaufwand mit dem Absender in Verbindung zu treten. Voraussetzung war, dass die Werbesendung mit der Post befördert wurde – Ausnahme waren Zeitungen.

Da die Werbeantwort somit keinem Freimachungszwang unterlag, wurden zum Erscheinungsbild, zur Zulassung und Abrechnung der Gebühren seitens der Reichspost in der AmtsblVf 87/1938 folgende Regeln aufgestellt.

1. Als Werbeantworten werden gewöhnliche Briefe und Drucksachen bis 20 g sowie Postkarten zugelassen.

2. Bei den Werbeantworten dürfen nur Umschläge oder Karten benutzt werden, die auf der Aufschriftseite in Buchdruck den Vermerk „Werbeantwort“, die Anschrift des Empfängers sowie die Aufforderung „Nicht freimachen. Gebühr zahlt der Empfänger“ tragen. Der Vermerk „Werbeantwort“ muss zweimal unterstrichen sein (entfiel ab 1953[2]). Werbeantworten, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, unterliegen den allgemeinen Vorschriften für Briefe, Postkarten oder Drucksachen…

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Titelabbildung: Als Postkarte freigemachte Werbeantwort, die nicht in allen Punkten die Anforderungen der Post erfüllte. Die Karte war vermutlich mit Prospekten oder einer Lieferung in die Hände des Drogisten gelangt.

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