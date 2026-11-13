„Ohne persönliche Mitteilung“

Die vormalige Deutsche Bundespost bot als staatliche, auf umfassende Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Postdienstleistungen ausgerichtete Institution einige gebührenbegünstigte Sendungsarten an. Dazu zählten auch die „Geschäftspapiere“, die es sowohl im Inlands- als auch im Auslandsdienst gab.

Als „Geschäftspapiere“ galten nach der Postordnung von 1929 „alle ganz oder teilweise geschriebenen oder gezeichneten Schriftstücke und Urkunden, die nicht die Eigenschaft einer eigentlichen und persönlichen Mitteilung zwischen Absender und Empfänger aufwiesen.“

Unter anderem wurden genannt: Prozessakten, von öffentlichen Beamten aufgenommene Urkunden und Verträge, Frachtbriefe oder Ladescheine, Rechnungen, Quittungen, Abschriften von Verträgen, geschriebene Notenblätter, -hefte und Partituren, Manuskripte von Zeitungsartikeln oder (literarischen) Werken, inklusive der zur Herstellung der Druckplatten benötigten Matern, verbesserte oder nicht verbesserte Schülerarbeiten, Lohn-, Dienst- oder Arbeitsbücher.

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Titelabbildung: Dieser Schülerbrief stammt aus den frühen 1950er-Jahren, das genaue Stempeldatum ist leider nicht lesbar. Die erste Portostufe bis 100 g kostete 20 Pfennig. Die Absenderangabe befindet sich auf der Rückseite, als Lehranstalt ist dort mittels Stempelabdruck eine Graphologische Arbeitsgemeinschaft in Lüneburg angegeben. Diese bot Lehrbriefe für Fernlehrgänge in Graphologie an, der Lehre vom Schreiben und der Handschrift.

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