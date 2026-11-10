Rekordverdächtige Portoerhöhung

Während sich bei den Menschen zunehmend Unmut wegen steigender Kosten des täglichen Lebens regt, hat die Deutsche Post nun die höchste Portosteigerung in der Geschichte des Unternehmens angekündigt. Damit nutzt der größte deutsche Postdienstleister den von der Bundesnetzagentur (BNetzA) vorgegebenen Rahmen aus; der Preiserhöhungsspielraum lag bei 20,35 Prozent für Briefe. Diesen hatte die BNetzA am 12. Oktober 2026 veröffentlicht. Knapp eine Woche später kamen von der Deutschen Post die von ihr geforderten „Preisanpassungen“. Die neuen Porti sollen ab dem 1. Januar 2027 für zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 gelten.

Vorbehaltlich der abschließenden Genehmigung durch die Bundesnetzagentur kostet der Standardbrief in Deutschland künftig 1,15 Euro statt wie bisher 95 Cent. Dieser Preis liegt laut Deutscher Post weiterhin deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 1,52 Euro. Auch die anderen Privatkundenprodukte für den nationalen Briefversand, wie Postkarte (1,15 statt 0,95 Euro), Kompaktbrief (1,25 statt 1,10 Euro), Großbrief (2,35 statt 1,80 Euro) und Maxibrief (5,00 statt 2,90 Euro), werden deutlich teurer. Zusatzleistungen wie Einschreiben bleiben unverändert. Dagegen erhöht die Deutsche Post die Preise auch für bestimmte Geschäftskundenbriefe, sogenannte Teilleistungen.

Im internationalen Versand sollen der Standardbrief und die Postkarte ins Ausland künftig 1,45 statt bisher 1,25 Euro kosten. Auf Kompaktbriefen ins Ausland kleben ab dem 1. Januar 2027 2,10 statt 1,80 Euro, auf dem neuen Midibrief 3,80 Euro, auf dem Großbrief (jetzt bis 1000 Gramm) 6,80 statt 3,30 Euro.

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Titelabbildung: Deutsche Post Verbundzustellerin stellt Briefpost zu. Foto: DHL Group.

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