Zum Schaden der Post: Falsche Sommerlinde

Im Rahmen von Marktbeobachtungen zu chinesischen Fälschungen zum Schaden der europäischen Postverwaltungen erhielt unser Autor Anfang August 2026 einen Tipp von einem Frankaturwarehändler, dass derzeit nicht nur gefälschte Schweizer Briefmarken angeboten würden, sondern auch eine österreichische Rollenmarke mit Verpackung. Dabei handelt es sich um das Motiv Sommerlinde 100 Cent als selbstklebende Rollenmarke.

Für eine ausführliche Vergleichsanalyse der echten und der falschen Marken wurde ein Testkauf durchgeführt. Zusätzlich wurden echte Marken und echte Rollenverpackungen erworben. Für einen Laien sind die Fälschungen vom Original nicht unterscheidbar. Es gibt aber doch einige Merkmale, an denen man die Unterschiede relativ leicht erkennen kann, wie Jürgen Olschimke aufzeigt…

Mehr zum Thema Fälschungen zum Schaden der Post lesen Sie in der DBZ 21/2026. Das Heft ist am 21. Oktober 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Screenshot eines der Angebote, hier wird der Kauf von zwei 100er-Schachteln angeboten.

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