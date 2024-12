Alle neuen Weihnachtsstempel

in Deutschland

Wie jedes Jahr gibt die Deutsche Post auch in diesem Jahr eine Reihe weihnachtlicher Sonderstempel heraus, eine komplette Übersicht mit den Bezugsmöglichkeiten finden Sie im BRIEFMARKEN SPIEGEL 12/2024, der am 29. November erscheint. Dazu auch gleich eine Korrektur zum dort gezeigten Maschinenstempel, die uns am 27. November erreichte:

BZ 81 M√ľnchen-Germering: Christkindlmarkt M√ľnchen (Stern √ľber den T√ľrmen der Frauenkirche / Christkindlmarkt mit Kripperlmarkt / www.christkindlmarkt-muenchen.de; 25.11. bis 23.12.; 23/BZ013; Anschrift f√ľr schriftliche Stempelauftr√§ge: Deutsche Post AG, Niederlassung Betrieb M√ľnchen, Briefzentrum M√ľnchen-Germering, Abteilung 311-4, Lise-Meitner-Stra√üe 5, 82110 Germering. Bitte nennen Sie bei Einsendungen f√ľr Maschinenstempel den Anlass f√ľr den Stempel. Die Stempelnummer ist bei diesen Stempelauftr√§gen nicht von Bedeutung. Grund der ge√§nderten Anschrift: Die beiden Briefzentren in Starnberg und M√ľnchen wurden im BZ 81 M√ľnchen-Germering zusammengef√ľhrt. Das BZ 81 ist laut Deutscher Post n9un als einziges Briefzentrum f√ľr drei Postleitzahlenbereiche (80, 81, 82) zust√§ndig.