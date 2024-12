Informativ und aktuell: DBZ 23/2024

Die DBZ 23/2024 erscheint am 25. November ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Ehrung mit dem Goldenen L√∂wen: Ehrw√ľrdige Kunstschau

Wenn von der Biennale in Venedig die Rede ist, dann d√ľrften die meisten wohl an das renommierte Filmfest denken, das seit 1932 in der Lagunenstadt ausgerichtet wird. Dieses ist jedoch Teil einer viel √§lteren Veranstaltung: 1895 er√∂ffnete die erste, hochkar√§tige Kunstschau in Venedig ihre Pforten. Schnell gaben sich die bedeutendsten K√ľnstler ihrer Zeit auf der Biennale ein Stelldichein ‚Äď die Philatelie war von Anfang an dabei, wie Michael Burzan ab Seite 14 berichtet.

Sammeln aktuell: Sammeln oder nicht?

‚ÄěSpielerei‚Äú, ‚Äěteurer Schnickschnack‚Äú oder doch faszinierende neue Marken? Beim Thema Kryptomarken scheiden sich die Geister. Sammeln oder ignorieren hei√üt die Kernfrage, die unser Autor Miguel Fern√°ndez-Kolb auf einfache Weise aus seiner pers√∂nlichen Sicht beantwortet. Die Nachteile der Kryptos sind ihm dabei durchaus bewusst: ab Seite 10. Dazu gibt es Neuigkeiten¬† Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verr√§t Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel.

Abb.: 60. KUNSTBIENNIALE VON VENEDIG 2024 ‚Äě√úberall Ausl√§nder‚Äú ¬© africa12, pixabay.com