Die Erfindung der Beschleunigung

√úber die Wiener Rohrpost gibt es viele Legenden und Mythen, aber im Vergleich zu anderen postgeschichtlich relevanten Themen nur wenig Literatur. Wer sich mit dem Thema intensiver besch√§ftigt, findet bald heraus, wer von wem welchen Fehler abgeschrieben und damit zur Legendenbildung beigetragen hat. ‚ÄěAm Anfang war das Wort‚Äú ‚Äďso k√∂nnte auch ein Buch √ľber die Rohrpost beginnen. Gemeint ist hier das schnell √ľbermittelte geschriebene Wort. Diese schnelle √úbermittlung begann 1848, als die erste telegrafische Depesche auf der Linie Wien ‚Äď Br√ľnn (heute: Brno) √ľbertragen wurde. Die ersten Telegramme waren ‚ÄěStaatstelegramme‚Äú, es ging in ihnen um die Organisation der Verwaltung im √∂sterreichischen Kaisertum.

Sehr schnell wurden auch Nachrichten von (wohlbetuchten!) Privatpersonen, i.d.R. dem Adel, zugelassen, schlie√ülich waren die Investitionen immens und mussten Geld einspielen. In dem Ma√üe, in dem der Telegrafenverkehr zunahm, wurde auch das Netz ausgebaut und konnten die Geb√ľhren gesenkt werden. Das wiederum erh√∂hte die Nachfrage nach dieser Kommunikations-Dienstleistung. Neben den Bahnlinien wurden Telegrafenleitungen errichtet, alle gro√üen St√§dte in √Ėsterreich wurden miteinander verbunden und das Telegrafieren wurde immer attraktiver. Neue Ger√§te-Generationen reduzierten die √úbertragungszeiten. Die Quantit√§t war so stark gewachsen, dass sich gleich zwei neue Nadel√∂hre auftaten: Die Aufgabe und die Zustellung der Telegramme…

Mehr zum Thema ‚Äě150 Jahre Rohrpost in Wien‚Äú lesen Sie in Michael Fukareks Titelgeschichte in der DBZ 4/2025. Das Heft ist am 3. Februar 2025 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas fr√ľher. Probehefte k√∂nnen Sie auch im Vertrieb¬†anfordern.

Titelabbildung: Helen Ringwald arbeitet mit den Rohrpostr√∂hren, 1943, Washington, D.C. ¬© Esther Bubley, Library of Congress, gemeinfrei, commons.wikimedia.org¬†Links:‚ÄąAlte Rohrpostb√ľchse. Links:‚ÄąModerne Rohrpostb√ľchse

M√∂chten Sie regelm√§√üig √ľber Neuigkeiten von unserer Seite informiert werden?

Dann bestellen Sie unseren Newslettter.