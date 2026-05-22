Jubiläen Internationaler Flughäfen

Internationale Flughäfen gelten als die Visitenkarte eines Landes. Sie sind heute nicht mehr rein funktional gestaltet, sondern ein Spiegelbild moderner Architektur. Während in den Anfängen der Luftfahrt nur einfache Zweckgebäude am Ende eines Rollfeldes standen, werden wir heutzutage von Gebäudekomplexen empfangen oder verabschiedet, die sich außen wie innen gegenseitig übertreffen wollen. Sie sind mitunter gleichsam eine Spielwiese der Architekten.

Kopenhagen

Der erste Flughafen von Kopenhagen-Kastrup wurde am 20. April 1925 eröffnet. Das Gelände bestand damals aus einer Graspiste, um die sich ein Hangar, ein Verwaltungsgebäude, ein Tanklager, ein Restaurant und ein Hotel gruppierten. Ein neues Terminal entstand 1939, entworfen von Vilhelm Lauritzen, und es galt damals als eine architektonische Meisterleistung. Dieser Flughafen entwickelte sich rasch zu einem wichtigen Drehkreuz zwischen Mittel- und Nordeuropa und meldete 1932 bereits 6000 Starts und Landungen. Während des Zweiten Weltkriegs von der deutschen Wehrmacht genutzt, betrieb ihn nach Kriegsende die britische Royal Air Force. Ab 1948 wurden wieder zivile Ziele bedient.

Heute sind in Kopenhagen drei Terminals in Betrieb, auf denen es im Jahr 2024 über 240 000 Flugbewegungen mit fast 30 Millionen Passagieren gab. Kopenhagen-Kastrup gilt heute als der größte Flughafen in Skandinavien. PostNord Dänemark hat das 100-jährige Jubiläum des Flughafens am 28. Mai 2025 mit der Herausgabe eines Blocks gewürdigt.

Mehr zu den weiteren Jubiläen lesen Sie im Beleg-Spiegel der DBZ 10/2026. Das Heft ist seit dem 13. Mai 2026 im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

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Titelabbildung: FDC Block Dänemarks zum Jubiläum Flughafen Kastrup (Ausschnitt).