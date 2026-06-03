Stempel des Monats: Weltfahrradtag

Heute, am 3. Juni, ist Weltfahrradtag. Am 12. April 2018 wurde er als ein offizieller UN-Tag verabschiedet, um das Bewusstsein über die gesellschaftlichen Vorteile des Fahrradfahrens zu schärfen. Der Generalsekretär der European Cyclists’ Federation erklärte seinerzeit, dass das Fahrradfahren gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Vorteile habe und die Menschen einander näher bringe. Außerdem sei die UN-Deklaration eine Anerkennung für den Beitrag des Fahrradfahrens zu den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Also nichts wie auf das Rad und gute Fahrt! Die Deutsche Post würdigt den Weltfahrradtag mit ihrem Stempel des Monats Juni , unter der Nr. 11/052 ist er bei der Versandstelle in Weiden (Deutsche Post, Niederlassung Philatelie, 92627 Weiden (Pakete: Franz-Zebisch-Str. 15, 92637 Weiden)) zu bekommen. Heute ist übrigens auch die aktuelle Ausgabe der DBZ erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

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