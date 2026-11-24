Die gleiche Prozedur wie jedes Jahr: Damit Weihnachtspost pünktlich zum Fest ankommt, sollten Kundinnen und Kunden von Postdienstleistern ihre Sendungen rechtzeitig auf den Weg bringen.

Für Pakete, Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands empfiehlt die Deutsche Post die Einlieferung spätestens bis zum 21. Dezember. Einschreiben sollten bis zum 22. Dezember abgeschickt werden. Auch für DHL-Express-Pakete innerhalb Deutschlands gilt der 22. Dezember als späteste Abgabefrist. Wer lange Schlangen am Abgabeschalter vermeiden will, verschickt früher.

Der DHL-Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland hat laut Deutscher Post die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft in den vergangenen Monaten intensiviert. In den kommenden Wochen werden die Kapazitäten für die Bearbeitung und Zustellung von Briefen und Paketen erhöht, wofür man rund 10 000 zusätzliche Aushilfskräfte einstellt und das Netz von Paketstationen weiter ausbaut…

Mehr zum Thema lesen Sie in der DBZ 23/2026. Das Heft erscheint am 25. November 2026. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Die Deutsche Post stellt zur Bewältigung des Sendungsaufkommens zur Weihnachtszeit rund 10000 zusätzliche Aushilfskräfte ein (Foto: DHL).

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