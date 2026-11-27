Begonnen hat alles am 24. Dezember 1955 mit einem Versehen. Ein kleines Mädchen wählte die Telefon-Hotline des Weihnachtsmannes, die in der Zeitungsanzeige des Versandhauses Sears Roebuck & Co. abgedruckt war. Die Telefonnummer wies jedoch einen Zahlendreher auf, so dass das Mädchen nicht bei Santa Claus, sondern direkt beim streng geheimen Telefonanschluss von Colonel Harry Shoup landete, der damals der diensthabende Einsatzleiter der US-Luftverteidigung war.

Auf der anderen Seite der Leitung blieb es zunächst still, bis der Offizier die Stimme eines kleinen, schüchternen Mädchens vernahm: „Bist du wirklich Santa Claus?“ Geistesgegenwärtig entschied er sich, Weihnachtsmann zu spielen, und fragte das aufgeregte Kind: „Warst du denn ein liebes, kleines Mädchen?“ Glücklich erzählte es ihm, dass es schon für ihn und seine Rentiere Leckereien bereitgestellt hätte. Shoup wies seine Mitarbeiter an, auf dem Radar nach Hinweisen auf Santa Claus zu suchen…

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Titelabbildung: Santa mit Rentiergespann am Nachthimmel über der Erdhalbkugel (Finnland MiNr. 2696, ).

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