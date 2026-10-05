MünzenMarkt 54 – ePaper

Der Markt für Münzsammler befindet sich im Wandel. Während sich viele Sammler von 2-Euro-Gedenkmünzen angesichts einer stetig wachsenden Zahl neuer Ausgaben, Sondereditionen und Varianten zunehmend überfordert fühlen, sorgte bei den deutschen Sammlermünzen zuletzt vor allem der stark gestiegene Silberpreis für Unsicherheit. Höhere Ausgabepreise und veränderte Sammelgewohnheiten führen dazu, dass sich manche Numismatiker nach neuen Schwerpunkten umsehen.

Dabei lohnt oft ein Blick über den Tellerrand: Ob römische Münzen, Silbertaler, historische Goldprägungen des 19. Jahrhunderts oder chinesische Münzen – jedes dieser Sammelgebiete eröffnet eigene historische Perspektiven, spannende Entdeckungen und langfristiges Potenzial. Hier sind vier Vorschläge für Sammlerinnen und Sammler, die neue Wege gehen möchten – oder alte Wege neu entdecken…

Mehr zum Thema lesen Sie in der neuen Ausgabe des MünzenMarkt, der der kommenden Ausgabe der DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG beiliegt. Alle Artikel des neuen Heftes finden Sie auch hier in unserem ePaper. Sie können Ihren MünzenMarkt 54 in Papierform auch bei unserem Vertrieb unter 0551 / 901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten ihn dann kostenlos direkt nach Hause geschickt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen MünzenMarkt 54.

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