Kulturgeschichte: Pilz der Erkenntnis

Verstörende Bilder erwarteten im Januar 2011 die Besucher des Hamburger Bahnhofs in Berlin. Inmitten bizarrer Raumelemente wie einem runden, auf einer Säule ruhenden Hochbett, gläsernen Fliegenkäfigen, Laborutensilien und meterhohen Pilzskulpturen standen, gesäumt von Kühlschränken voll tiefgefrorener Fliegenpilze, zwölf lebende Rentiere, deren gesammelter Urin bernsteinfarben in Plastikflaschen schwappte. Kunst traf auf Wissenschaft.

Die außergewöhnliche In­stallation des Künstlers Carsten Höller trug den Namen „Soma“ und stellte die Frage nach der Beschaffenheit jenes legendären Getränks aus den alten indischen und persischen Überlieferungen, mit dessen Hilfe Sterbliche Zugang zur Sphäre der Götter erlangen können. Höllers Ansatz kam nicht von ungefähr. Der Mann ist promovierter Phytopathologe und Experte für Pilze…

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Titelabbildung: Beim Coprinus-Symptom färben sich Gesicht und Brust violett, während Nasenspitze und Ohrläppchen weiß bleiben.

Es tritt auf, wenn Giftpilze mit Alkohol verzehrt werden (Kartenabbildung von www.ansichtskartenversand.com).

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